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HDP'li vekil Tuma Çelik'ten tecavüz skandalı sonrası flaş karar

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Giriş: 18.07.2020 11:31
Güncelleme:18.07.2020 11:32
Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre, HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in seçim çalışmaları sırasında düzenlenen dernek toplantısına katılan bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören dosyayı TBMM’ye gönderirken, HDP'den yapılan yazılı açıklamada Tuma Çelik'in partisinden istifa ettiği duyuruldu. Tuma Çelik açıklamasında, “Partimin zarar görmemesi HDP’den istifa etme kararını aldım.” ifadelerini kullandı.
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