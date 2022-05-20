20 Mayıs 2022, Cuma
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HDP vekilleri terör örgütünün programında! Aranan teröristlerle birlikte röportaj verdiler
HDP Batman vekili Feleknaz Uca ve Van vekili Sezai Temelli, PKK terör örgütü destekçilerinin Irak'ta düzenlediği ödül törenine katıldı. Uca ve Temelli, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arananlar listesinde olan 'Tahir Zerdeşt' kod adlı Tahir Çelik isimli teröristle birlikte röportaj verdi.