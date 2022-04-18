18 Nisan 2022, Pazartesi
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Hazine ve Maliye’den fiyatlara yakın takip! 30’a yakın sektöre saha denetimi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, fahiş fiyatla mücadele için saha çalışmalarına hız verdi. Ekipler fiyat denetimleri için sahada. 30'a yakın sektörde, fahiş fiyatla mücadele ve KDV indirimlerinin kontrolü yapılıyor. Detayları A haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.