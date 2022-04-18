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Hazine ve Maliye’den fiyatlara yakın takip! 30’a yakın sektöre saha denetimi

A Haber
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Giriş: 18.04.2022 10:54
Hazine ve Maliye Bakanlığı, fahiş fiyatla mücadele için saha çalışmalarına hız verdi. Ekipler fiyat denetimleri için sahada. 30'a yakın sektörde, fahiş fiyatla mücadele ve KDV indirimlerinin kontrolü yapılıyor. Detayları A haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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30’a yakın sektöre saha denetimi
30’a yakın sektöre saha denetimi
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