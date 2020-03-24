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24.03.2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan videolu paylaşım: #BizSizlerleVarız | Video

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmişin kazandırdığı büyük tecrübelerle bugünümüze yön vermek için nasihatlerine muhtaç olduğumuz kıymetli büyüklerimiz, yaşlılarımız... Unutmayınız ki #BizSizlerleVarız. Bugünlerde siz güvende kalın ki hem bugünümüz hem geleceğimiz güven içinde olsun." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yaşlılar Haftası nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Geçmişin kazandırdığı büyük tecrübelerle bugünümüze yön vermek için nasihatlerine muhtaç olduğumuz kıymetli büyüklerimiz, yaşlılarımız... Unutmayınız ki #BizSizlerleVarız.

Bugünlerde siz güvende kalın ki hem bugünümüz hem geleceğimiz güven içinde olsun.

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