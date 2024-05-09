09 Mayıs 2024, Perşembe
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Kene ile doğal mücadele! Her yıl 10 bini aşkın keklik ve sülün doğaya bırakılıyor
Bu yıl havanın mart ayının ortalarından itibaren ısınması kenelerin erken ortaya çıkmasında etkili oldu. Uzmanlar bu yıl doğada daha çok kene olmasını bekliyor. Kene vakalarının görüldüğü illerden biri olan Tokat'ta kene ile mücadele için keklik ve sülün yetiştiriliyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl anlattı.