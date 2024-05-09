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Kırmızı et fiyatlarında düşüş! Et ve Süt Kurumu'nun tedbirleri sonuç verdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.05.2024 17:50
Et ve Süt Kurumu’nun aldığı tedbirleri sonucu İstanbul’da kırmızı et fiyatlarında düşüş başladı. Kurban Bayramı öncesi fiyatlarda dengelenme bekleniyor.
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