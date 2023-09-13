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Hawaii'deki Kilauea Yanardağı 96 gün sonra tekrar faaliyete geçti

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Giriş: 13.09.2023 14:42
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinin (USGS) Hawaii Yanardağ Gözlemevinden aldığı bilgilere göre, Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı'nda bulunan Kilauea Yanardağı'nın zirve kraterinde yerel saatle 03.15 civarında patlama meydana geldi.
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