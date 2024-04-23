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Hasan Kılıç Hoca Efendi’ye veda! Başkan Erdoğan Fatih Camii’nde

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.04.2024 17:00
İsmailağa Cemaati’nin manevi lideri Hasan Kılıç Hoca Efendi son yolculuğuna uğurlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da cenaze namazına katılmak için Fatih Camii’ne geldi. Detayları A haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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