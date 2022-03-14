14 Mart 2022, Pazartesi
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Harita yeniden mi şekillenecek? Saldırı yoğunluğu sınır hattında
Kiev çembere alındı bombardımanlar sürerken Ukrayna'nın güvenlik güçleri direniyor. Peki Rus birliklerin Ukrayna'da ilerleyişi hangi stratejide devam ediyor? Rus askerleri Ukrayna'da hangi noktalardan hangi şehirleri vurdu? Ukrayna'da saldırı altında olan yerleri A News Haber Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında anlattı.