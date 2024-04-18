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Haniye Türkiye'ye geliyor! Hafta sonu Başkan Erdoğan ile görüşecek

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 18.04.2024 10:30
Son dakika haberleri… Dünyanın gözü Türkiye’ye çevrilmiş durumda. Hamas lideri İsmail Haniye hafta sonu Türkiye'ye gelerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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