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Haniye ailesi için gıyabi cenaze namazı! Yurtta İsrail protestosu

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 13.04.2024 08:59
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden oğulları ve torunları için İstanbul ve yurtta gıyabi cenaze namazı kılındı. Meydanlarda ve camilerde İsrail'in soykırımına maruz kalan Gazzeliler için dua edildi.
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Haniye ailesi için gıyabi cenaze namazı!
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