Hamas'tan Aşkelon’a roketli saldırı anı! A Haber çatışma bölgesinde

Hamas İsrail’in devam eden saldırınsa roketlerle karşılık verdi. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, detayları sıcak bölgeden aktardı. Kavasoğlu, ""Çok hareketli şu an itibariyle burası. Ardı ardına topu atışları gerçekleşti. Sonrasında Hamas tarafından Sderot’a roketler ateşlendi. Niyazi sizlere havada imha edilenleri gösteriyor. Bir kısmının Sderot kırsalına düştüğünü söyleyebiliriz." dedi.

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