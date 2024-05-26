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Hamas katil İsrail askerlerini esir aldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.05.2024 09:40
Katliamı Refah'a taşıyan İsrail'e karşı direnişi sürdüren Hamas, bugüne kadarki en komplike operasyonlarından birini düzenledi. Kassam Tugayları, Cibaliye'de tünellere çektiği bir grup işgal askerini ölü ve yaralı olarak ele geçirdi. 7 Ekim'den bu yana ilk kez israil askerlerini esir alan Hamas'ın elinde kaç asker olduğu ise henüz bilinmiyor.
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