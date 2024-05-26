Hamas katil İsrail askerlerini esir aldı

Katliamı Refah'a taşıyan İsrail'e karşı direnişi sürdüren Hamas, bugüne kadarki en komplike operasyonlarından birini düzenledi. Kassam Tugayları, Cibaliye'de tünellere çektiği bir grup işgal askerini ölü ve yaralı olarak ele geçirdi. 7 Ekim'den bu yana ilk kez israil askerlerini esir alan Hamas'ın elinde kaç asker olduğu ise henüz bilinmiyor.

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