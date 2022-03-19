19 Mart 2022, Cumartesi
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Halk TV'de '1915 Çanakkale Köprüsü' için akılalmaz yorum: Atatürk'ü anmamak için köprü yaptılar
Milli gelire milyarlarca avroluk getirisi olması beklenen Türkiye'nin dev eseri 1915 Çanakkale Köprüsü Halk TV'de eleştirildi. Karar Gazetesi yazarı Ekonomist Prof. Dr. Uğur Emek "Bu eser siyaseti. Çanakkale Zaferi'ni Atatürk ile anmamak, köprü ile anmak için" diyerek akla ziyan bir yorum yaptı.