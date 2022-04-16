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Hal yasası ne zaman Meclis’e gelecek? Hal yasası ile ne değişecek?

A Haber
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Giriş: 16.04.2022 11:11
Hal yasası geliyor. Yasa ile komisyoncuların yüksek kar marjları denetlenecek, fiyat artışları kontrol altına alınacak. Üretici birliklerine hallerde kontenjan ayrılacak. Fiyatların belirlenmesinde üreticiler de söz sahibi olacak. Başkan Erdoğan yasanın bir an önce Meclis'e geleceğini söyledi. Peki hal yasası ne zaman meclise gelecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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