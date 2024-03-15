Hakkari'de AK Parti mitingi | Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler: İşin içine deste deste paralar girdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimlere sayılı günler kala AK Parti'nin Van'da düzenlenen miting programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP'de yaşanan paradan kule skandalını yorumlarken "İşin içine deste deste paralar girdi. Yalanlarla bu kirden arınamazlar" dedi. Partisinin Van mitinginden sonra Hakkari'ye geçen Başkan Erdoğan burada kendisini bekleyen binlerce kişiye hitap etti.

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