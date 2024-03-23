Hakan Fidan'dan Murat Kurum'a övgü dolu sözler: "Kentsel dönüşümü yapacak biri varsa Murat Kurum'dur"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum ile katıldığı bir programda Kurum'un çalışkanlığını ve neden İBB başkanı olması gerektiğini övgü dolu sözlerle anlattı. Bakan Fidan, Kurum'un çalışkanlığından bahsederek "İstanbul depremine millet olarak sahici bir hazırlık yapmak istiyorsak Murat Kurum'un Büyükşehir Belediye Başkanı olması gerekiyor" dedi. İşte detaylar...