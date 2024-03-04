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Hafızalara kazınmış eski Türkiye fotoğrafı! 22 yıl öncesi Türkiye’de neler yaşadık? İşte Türkiye’nin “kalkınma” öyküsü… | ANALİZ

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2024 13:12
1960-2002 yılları arasında Türkiye'de 36 hükümet değişti. Koalisyonlar nedeniyle istikrar bir türlü sağlanamadığı için ülkenin kalkınması da kesintiye uğramıştı. Ancak 3 Kasım 2002 tarihi bir milat oldu. Türkiye koalisyon dönemlerinde kaybettiğini, istikrar ve güçlü iktidar dönemlerinde kazandı. İşte Türkiye'nin son 21 yıldaki kalkınma öyküsü...
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