Hacı Bayram Veli Camii’ne ziyaretçi akını! Çocuklar çok mutlu oluyor

Başkent Ankara’nın incisi Hacı Bayram Veli Cami, tarihi, hoşgörü kültürü, ve mimarisiyle her gün ziyaretçi akınına uğruyor. İlk günkü halini bugüne kadar koruyan caminin tek minaresi var ve mihrabında Kur’an’dan sureler yer alıyor. İşte tüm o ihtişamıyla ile Hacı Bayram Veli Cami…

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