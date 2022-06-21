21 Haziran 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Hacı Bayram Veli Camii’ne ziyaretçi akını! Çocuklar çok mutlu oluyor
Başkent Ankara’nın incisi Hacı Bayram Veli Cami, tarihi, hoşgörü kültürü, ve mimarisiyle her gün ziyaretçi akınına uğruyor. İlk günkü halini bugüne kadar koruyan caminin tek minaresi var ve mihrabında Kur’an’dan sureler yer alıyor. İşte tüm o ihtişamıyla ile Hacı Bayram Veli Cami…