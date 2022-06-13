13 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Güneydoğu'da çiftçilere drone eğitimi veriliyor

Güneydoğu'da çiftçilere drone eğitimi veriliyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.06.2022 11:41
Doğu ve Güneydoğudaki çiftçilere, ilaçlamada kullanmak için drone eğitimi veriliyor. Tarım droneları özellikle geniş ve engebeli arazilerde yüksek verimle çalışmak için çok uygun olması tercih sebebi oluyor. Tarım droneları, traktörler ile yapılan ilaçlama yöntemine göre daha büyük ve daha geniş bir püskürtme aralığına sahip ve traktörün mahsüle vereceği zararı ortadan kaldırıyor. Ekonomik olarak çiftçi rahatlıyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’ın konuğu olan drone eğitmeni Uğur Türkmen değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Filyos’ta tarihi gün
Filyos’ta tarihi gün
Arama çalışmaları ne durumda?
Arama çalışmaları ne durumda?
Çiftçilere drone eğitimi!
Çiftçilere drone eğitimi!
İhracatın şampiyonları ödül töreni
İhracatın şampiyonları ödül töreni
İBB’de o koltuğa tartışmalı atama!
İBB'de o koltuğa tartışmalı atama!
HDP’den 6’lı masaya rest!
HDP'den 6'lı masaya rest!
Olası harekat umut oldu!
Olası harekat umut oldu!
CHP’li vekilin milyonluk düğünü!
CHP’li vekilin milyonluk düğünü!
Polise yumruk! Peş peşe tepkiler
Polise yumruk! Peş peşe tepkiler
4. sondaj gemisi bakımda!
4. sondaj gemisi bakımda!
Programında neler var?
Programında neler var?
Eren Abluka-17 Operasyonu başlatıldı
Eren Abluka-17 Operasyonu başlatıldı
Daha Fazla Video Göster