Güneydoğu'da çiftçilere drone eğitimi veriliyor

Doğu ve Güneydoğudaki çiftçilere, ilaçlamada kullanmak için drone eğitimi veriliyor. Tarım droneları özellikle geniş ve engebeli arazilerde yüksek verimle çalışmak için çok uygun olması tercih sebebi oluyor. Tarım droneları, traktörler ile yapılan ilaçlama yöntemine göre daha büyük ve daha geniş bir püskürtme aralığına sahip ve traktörün mahsüle vereceği zararı ortadan kaldırıyor. Ekonomik olarak çiftçi rahatlıyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’ın konuğu olan drone eğitmeni Uğur Türkmen değerlendirdi.

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