30 Haziran 2022, Perşembe
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Google’a gizlilik şikayeti: Kişisel veriler şeffaf şekilde işlenmiyor
ABD'li teknoloji devi Google bir kez daha gizlilik ihlali ile gündemde. Bu kez Avrupa Tüketici Birliği, çok sayıda kullanıcının hesap kayıt sürecinde yaşadığı zorluk sebebiyle Google'ı şikayet ettiğini açıkladı. Şirketi, elde edilen verileri şeffaf şekilde işlememekle suçladı.