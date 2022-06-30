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Google’a gizlilik şikayeti: Kişisel veriler şeffaf şekilde işlenmiyor

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Giriş: 30.06.2022 16:41
Güncelleme:30.06.2022 16:41
ABD'li teknoloji devi Google bir kez daha gizlilik ihlali ile gündemde. Bu kez Avrupa Tüketici Birliği, çok sayıda kullanıcının hesap kayıt sürecinde yaşadığı zorluk sebebiyle Google'ı şikayet ettiğini açıkladı. Şirketi, elde edilen verileri şeffaf şekilde işlememekle suçladı.
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