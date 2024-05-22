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Gizli tanığın kaçış rotası A Haber'de! M7 nasıl kaçırıldı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.05.2024 16:16
"FETÖVARİ KUMPAS" iddiasının gizli tanığı "M7" nasıl kaçırıldı? Kaçış güzergahı müfettiş raporunda. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı.
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