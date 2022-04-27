Gezi kararına tepki gösteren Özgür Özel tehditler savurdu! Özel'e tepkiler büyüdü

Gezi davasında mahkemenin kararını açıklamasının ardından CHP ve HDP yeni bir provokasyona imza attı. HDP'yi de yanına alan CHP'liler adliye önünde tehditler savurdu. Karara karşı çıkan Özgür Özel, Sezgin Tanrıkulu, Ahmet Şık ve Şirin Payzin gibi isimler Başkan Erdoğan'a ve yargıya hakaret etti. Avukat Mehmet Sarı, devleti tehdit edenler hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini söyledi. Avukat Sarı, “Partilerdeki sorumlu makamdakilerin sokaklarda aktivist bir marjinal uç noktalarda savrulan pozisyona düşmesi Türkiye’nin barışı ve demokratik toplumu adına üzüntü verici asla kabul edilemez. Bu hadsizliği yapmanın kimsenin yanına kalmayacağını CHP Başkanı olması imtiyaz oluşturmaz.” dedi.

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