Geri sayım başladı! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan heyecanlandıran açıklama: Uzaya gidecek Türk vatandaşını seçeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bilimleri Üniversitesi “Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane” ödül töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, Türkiye'nin uzaya göndereceği yolcularla ilgili heyecanlandıran bir açıklama yaptı. İşte detaylar...