16 Nisan 2022, Cumartesi
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Geri sayım başladı! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan heyecanlandıran açıklama: Uzaya gidecek Türk vatandaşını seçeceğiz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bilimleri Üniversitesi “Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane” ödül töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, Türkiye'nin uzaya göndereceği yolcularla ilgili heyecanlandıran bir açıklama yaptı. İşte detaylar...