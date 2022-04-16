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Geri sayım başladı! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan heyecanlandıran açıklama: Uzaya gidecek Türk vatandaşını seçeceğiz

İHA
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Giriş: 16.04.2022 14:40
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bilimleri Üniversitesi “Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane” ödül töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, Türkiye'nin uzaya göndereceği yolcularla ilgili heyecanlandıran bir açıklama yaptı. İşte detaylar...
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