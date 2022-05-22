22 Mayıs 2022, Pazar
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Gençlerde Başkan Erdoğan sevinci! Tarif edilemez bir duygu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilden gelen on binlerce genç ile Adana'da buluştu. Birçok genç Başkan Erdoğan ile tanışma fırsatı buldu. Başkan Erdoğan bazıları ile selfie de çekildi. Mutlulukları yüzlerinden okunan gençler Başkan Erdoğan ile tanışmanın mutluluğunu, "Tarif edilemez bir duygu" ifadeleriyle anlattı.