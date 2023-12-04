Gemlik’te 5,1 büyüklüğünde deprem! Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş A Haber’de

Gemlik’te yaşanan depremden sonra A Haber’e bağlanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş önemli açıklamalarda bulundu. Alinur Aktaş, “Şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir şey yok. Fabrikaları boşaltan ve evlerinden çıkan vatandaşlarımız oldu. Şu ana kadar olumsuz bir durum ile karşılaşmadık. Yıkım haberi almadık. AFAD ekiplerinin tespit çalışmaları devam ediyor. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşme gerçekleştirdik.” dedi.

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