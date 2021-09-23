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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Sivas ziyaretinde arbede! Vatandaşı tehdit ettiler: Seni buluruz.

İHA
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Giriş: 23.09.2021 16:51
Gelecek Partisinin Sivas İl Binası Bankalar Caddesinde düzenlenen törenle açıldı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun da katıldığı tören öncesi vatandaşlara tavuk döner ikram edildi. Tavuk dönere rağmen katılım düşük oldu. Açılış töreninde Davutoğlu’nun konuştuğu sırada bir kişi yüksek sesle tepkisini dile getirmeye kalkınca polis tarafından uzaklaştırılmak istendi. Bazı partililer uzaklaştırılmak istenen vatandaşın üzerine yürüdü. Vatandaş ve partililer arasında arbede yaşandı. Küfürleşmelerin yaşanması olay yerinden geçmekte olan vatandaşlarında tepkisine neden oldu. Kadınların yanında küfredilmemesini isteyen bir kişi de partililer tarafından "Sivas küçük yer, seni buluruz" sözleriyle tehdit edildi.
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