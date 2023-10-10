Gazzeliler açlık ve susuzluğa terk edildi! BM’den Gazze’de su kıtlığı uyarısı

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı tam ablukanın ardından Birleşmiş Milletler'den uyarı geldi. Gazze'deki elektrik santralinin birkaç günlük yakıtının kaldığı ve bu durumun su kıtlığına yola açabileceği belirtildi.

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