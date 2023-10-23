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Gazzeli çocuk anestezisiz ameliyata alındı

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Giriş: 23.10.2023 11:18
Gazze'ye günlerdir bombalarla ölüm yağdıran İsrail'in hava saldırısında yaralanan bir çocuk gündeme oturdu. Anestezi imkanı olmadan ameliyat olan çocuk, acısını atlatabilmek için Kur'an-ı Kerim okudu.
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