29 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Gazze'de yardım kuyruğunda katliam!

Gazze'de yardım kuyruğunda katliam!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.02.2024 17:36
İsrail güçleri Gazze’de insani yardım almayı bekleyen Filistinlilere saldırı düzenledi. Saldırıda en az 104 kişi hayatını kaybederken 760 Filistinli de yaralandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gökçek’ten Talan’a: STV önünde siz ağladınız
Gökçek'ten Talan'a: STV önünde siz ağladınız
Gazze’de yardım kuyruğunda katliam!
Gazze'de yardım kuyruğunda katliam!
Açlıkla savaşan masumlara pusu!
Açlıkla savaşan masumlara pusu!
Antalya Diplomasi Forumu yarın başlıyor!
Antalya Diplomasi Forumu yarın başlıyor!
Devlet Bahçeli’den CHP’ye sert tepki
Devlet Bahçeli’den CHP'ye sert tepki
Günde 20 bin hastaya hizmet veriyor!
Günde 20 bin hastaya hizmet veriyor!
Katil İsrail yardım bekleyenleri vurdu
Katil İsrail yardım bekleyenleri vurdu
Putin’den Batı’ya gözdağı
Putin'den Batı'ya gözdağı
Dünya KAAN’ı konuşuyor!
Dünya KAAN'ı konuşuyor!
Başkan Erdoğan’ın teklifi dünya basınında
Başkan Erdoğan'ın teklifi dünya basınında
İşte Türkiye’nin yerli savaş uçakları
İşte Türkiye’nin yerli savaş uçakları
Altında ayar oyunu! Alırken ne yapmalı?
Altında ayar oyunu! Alırken ne yapmalı?
Daha Fazla Video Göster