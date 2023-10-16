Gazze’de insanlık trajedisi yaşanıyor! Yıkım ve gözyaşı

Gazze'de tam bir katliam yaşanıyor. Yaşanan son olaylar, insanlık için büyük bir trajedi. Gazzeliler yaşam savaşı veriyor. Gökyüzüne yükselen dumanlar, umutsuzluğun ve kederin sembolü olmuş durumda. Gazze'nin sokakları yerle bir. Evler paramparça. İnsanların umutları ise küle dönmüş durumda. Sadece evlerini ve eşyalarını kaybetmekle kalmadılar, aynı zamanda sevdiklerini, komşularını ve dostlarını da kaybettiler. Bu acılar şimdi şehrin sokaklarında yankılanıyor. Geriye kalanlar ise savaşın yıkımı altında hayallerini ve umutlarını sırtlarına alarak zorunlu bir göç yolculuğundalar. Yolculukları yıkılmış duvarlar ve enkaz yığınları arasında başlıyor. Evlerinden vatanlarından uzaklaştırıldıkları bu yolculukta, geçmişteki hatıralarına ve kaybettikleri hayatlara gözlerinde hüzünle bakıyorlar. Göç yolları, acı, yorgunluk ve belirsizlikle dolu. Çocukların gözlerindeki korku, annelerin yüreklerindeki acı ve babaların umutsuzluğu. Gazze, yıllardır süregelen çatışmaların merkezinde yer alıyor ve bu topraklarda her gün yaşanan acılar yürekleri parçalıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN