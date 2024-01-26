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Gazze’de insanlık ölüyor |İşgalci İsrail katliamı! Çocuklar açlık ve susuzluğun pençesinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.01.2024 15:18
İsrail'in saldırı ve işgali altındaki Gazze şeridinde yaşam mücadelesi veren Filistinliler şimdi de açlığın pençesinde. Öyle ki yaşanan bu açlık krizi, çocukların hayatını kaybetmesine neden oluyor. Gazze'deki insanlık dramını anlatan analiz haberimiz geliyor şimdi ekranlara...
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Gazze’de insanlık ölüyor |İşgalci İsrail katliamı!
Gazze’de insanlık ölüyor |İşgalci İsrail katliamı!
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