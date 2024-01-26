Gazze’de insanlık ölüyor |İşgalci İsrail katliamı! Çocuklar açlık ve susuzluğun pençesinde

İsrail'in saldırı ve işgali altındaki Gazze şeridinde yaşam mücadelesi veren Filistinliler şimdi de açlığın pençesinde. Öyle ki yaşanan bu açlık krizi, çocukların hayatını kaybetmesine neden oluyor. Gazze'deki insanlık dramını anlatan analiz haberimiz geliyor şimdi ekranlara...

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