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Gazze’de diyaliz merkezi çöktü: Diyaliz hastaları ölümle pençeleşiyor

A Haber
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Giriş: 15.10.2023 16:21
İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürürken, Batı Şeria'da da tansiyon yüksek. Filistinli Doktor Mahmud Mustafa Othman, Batı Şeria’dan son durumu aktardı. Othman, “Böbrek yetmezliği olan hastalar ölümle pençeleşiyor.” dedi.
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