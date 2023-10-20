Gazze’de ambulans araçlarının önünde ve sedyede cenaze namazı

İsrail’in yaptığı katliamı gözler önüne seren yeni görüntüler geldi. Artık sedyelerin üstünde ve ambulans araçlarında cenaze namazı kılınıyor. Cenaze namazları toplu olarak kılınıyor ve hemen defnediliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN