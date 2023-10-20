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Gazze’de ambulans araçlarının önünde ve sedyede cenaze namazı

A Haber
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Giriş: 20.10.2023 16:49
İsrail’in yaptığı katliamı gözler önüne seren yeni görüntüler geldi. Artık sedyelerin üstünde ve ambulans araçlarında cenaze namazı kılınıyor. Cenaze namazları toplu olarak kılınıyor ve hemen defnediliyor.
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