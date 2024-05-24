Gazze'de 230 günün korkunç bilançosu! 77 bin ton patlayıcı kullandı

77 bin ton patlayıcı kullanıldı, 35 bin 800 ölü, 80 bin 200 yaralı var. Katil İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda 77 bin ton patlayıcı kullanıldığı ve 87 bin konutun tamamen yıkıldığı belirtildi.

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