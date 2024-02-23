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Gazze yeni ateşkes umudu! Katar, Mısır ve İsrailli yetkililer Paris'te bir araya gelecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.02.2024 15:52
Gazze'de ölü sayısı 30 bine yaklaşırken bir yandan da ateşkes umudu sürüyor. Katar, Mısır ve İsrailli yetkililer Paris'te bir araya gelecek. CIA Direktörü William Burns de görüşmelere katılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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