Gazze yeni ateşkes umudu! Katar, Mısır ve İsrailli yetkililer Paris'te bir araya gelecek

Gazze'de ölü sayısı 30 bine yaklaşırken bir yandan da ateşkes umudu sürüyor. Katar, Mısır ve İsrailli yetkililer Paris'te bir araya gelecek. CIA Direktörü William Burns de görüşmelere katılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.

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