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Gazze çocuklar için mezarlığa döndü! Öldürülen çocuk sayısı 4 yılda savaşlarda ölen çocuklardan fazla

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2024 11:18
İsrail'in 5 ayda Gazze'de öldürdüğü çocuk sayısı, son 4 yılda dünya genelinde savaşlarda ölen çocuklardan fazla. Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında Gazze'de öldürüldüğü bildirilen çocuk sayısının son 4 yılda dünya genelinde yaşanan savaşlarda öldürülen çocukların sayısının toplamından fazla olduğunu açıkladı.
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