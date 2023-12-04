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Gazze 3 parçaya bölündü! Saldırlar yoğunlaştı

A Haber
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Giriş: 04.12.2023 17:25
Katil İsrail ordusu Han Yunus ile Deyr el Belah yolunu kapattı. Bölgede saldırılar yoğunlaştı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu sıfır noktasından son gelişmeleri aktardı.
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