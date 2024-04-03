Gaziosmanpaşa'da yeniden oy sayımı! Seçim sonuçlarına itiraz sonrası oy pusulaları yeniden sayılıyor

AK Parti’nin itiraz başvurusu sonrası, İstanbul Gaziosmanpaşa’da oyların yeniden sayımı sürüyor. AK Parti ve CHP’den görevlilerin takip ettiği sayım sırasında gerginlik de yaşanıyor. Son durumu, A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.

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