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Gaziosmanpaşa'da yeniden oy sayımı! Seçim sonuçlarına itiraz sonrası oy pusulaları yeniden sayılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.04.2024 18:12
AK Parti’nin itiraz başvurusu sonrası, İstanbul Gaziosmanpaşa’da oyların yeniden sayımı sürüyor. AK Parti ve CHP’den görevlilerin takip ettiği sayım sırasında gerginlik de yaşanıyor. Son durumu, A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.
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