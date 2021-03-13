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Gaziantep’te 3 katlı evin altında tarihi mağara! Turistlerin ilgi odağı oldu

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Giriş: 13.03.2021 09:55
Güncelleme:13.03.2021 10:02
Gaziantep'in en eski yerleşimlerinden biri olan Şahinbey ilçesine bağlı Şekeroğlu Mahallesi'nde tarihi evler göz dolduruyor. Evlerin altında bulunan mağaralar binlerce yıllık tarihe ışık tutuyor. Antikacılık yaparak geçimini sağlayan Hanifi Özaslan'a ait 3 katlı tarihi evin altında yaklaşık 10 metre derinlikte Roma döneminde hamam olarak da kullanıldığı tahmin edilen bir mağara bulunuyor. Mağara ilçede her gün yüzlerce turisti ağırlıyor.

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