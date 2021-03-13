Gaziantep’te 3 katlı evin altında tarihi mağara! Turistlerin ilgi odağı oldu

Gaziantep'in en eski yerleşimlerinden biri olan Şahinbey ilçesine bağlı Şekeroğlu Mahallesi'nde tarihi evler göz dolduruyor. Evlerin altında bulunan mağaralar binlerce yıllık tarihe ışık tutuyor. Antikacılık yaparak geçimini sağlayan Hanifi Özaslan'a ait 3 katlı tarihi evin altında yaklaşık 10 metre derinlikte Roma döneminde hamam olarak da kullanıldığı tahmin edilen bir mağara bulunuyor. Mağara ilçede her gün yüzlerce turisti ağırlıyor.