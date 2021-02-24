Gara'dan sonraki hedef neresi? Kandil mi Sincar mı? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Teröristlerin itiraflarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili iftiraların çöktü. Peki Gara'dan sonraki hedef neresi? Kandil mi Sincar mı? İran ve Irak PKK'ya operasyonda nasıl tavır alacak? Yunanistan'ın Çeşme gemisine tacizi ne anlama geliyor? Neden böyle bir hamle yaptı ne yapmaya çalışıyor? Emekli Tuğgeneral Özgür Tör A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Teröristlerin itiraflarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili iftiraların çöktü. Peki Gara'dan sonraki hedef neresi? Kandil mi Sincar mı? İran ve Irak PKK'ya operasyonda nasıl tavır alacak? Yunanistan'ın Çeşme gemisine tacizi ne anlama geliyor? Neden böyle bir hamle yaptı ne yapmaya çalışıyor? Emekli Tuğgeneral Özgür Tör A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

MİLLETİMİZ BUNA HİÇBİR ZAMAN İNANMADI

Terör örgütlerinin kara propagandası gelenekseldir, halkımızın ve dünya kamuoyunun aldanmaması lazım. Zaten milletimiz buna hiçbir zaman inanmadı.

GARA'DAN SONRAKİ HEDEF NERESİ?

Bir sonraki hedefin Sincar hattı olması lazım. Bana göre Sincar'ın bir şekilde kontrol altına alınması lazım. Ben bir sonraki hamlenin Sincar olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii bu benim şahsi fikrim.