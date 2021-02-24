24 Şubat 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Gara'dan sonraki hedef neresi? Kandil mi Sincar mı? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Gara'dan sonraki hedef neresi? Kandil mi Sincar mı? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.02.2021 11:57
Güncelleme:24.02.2021 12:31
Teröristlerin itiraflarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili iftiraların çöktü. Peki Gara'dan sonraki hedef neresi? Kandil mi Sincar mı? İran ve Irak PKK'ya operasyonda nasıl tavır alacak? Yunanistan'ın Çeşme gemisine tacizi ne anlama geliyor? Neden böyle bir hamle yaptı ne yapmaya çalışıyor? Emekli Tuğgeneral Özgür Tör A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Teröristlerin itiraflarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili iftiraların çöktü. Peki Gara'dan sonraki hedef neresi? Kandil mi Sincar mı? İran ve Irak PKK'ya operasyonda nasıl tavır alacak? Yunanistan'ın Çeşme gemisine tacizi ne anlama geliyor? Neden böyle bir hamle yaptı ne yapmaya çalışıyor? Emekli Tuğgeneral Özgür Tör A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

MİLLETİMİZ BUNA HİÇBİR ZAMAN İNANMADI

Terör örgütlerinin kara propagandası gelenekseldir, halkımızın ve dünya kamuoyunun aldanmaması lazım. Zaten milletimiz buna hiçbir zaman inanmadı.

GARA'DAN SONRAKİ HEDEF NERESİ?

Bir sonraki hedefin Sincar hattı olması lazım. Bana göre Sincar'ın bir şekilde kontrol altına alınması lazım. Ben bir sonraki hamlenin Sincar olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii bu benim şahsi fikrim.

Teröristlerden Gara katliamı itirafı: Öldürün talimatı aldık! TERÖRİSTLERDEN 'GARA KATLİAMI' İTİRAFI: ÖLDÜRÜN TALİMATI ALDIK!
HDP ve PKKnın organik bağı! Gara operasyonu bölgedeki denklemleri nasıl değiştirdi? Uzman isimlerde A Haberde yorumladı HDP VE PKK'NIN ORGANİK BAĞI! GARA OPERASYONU BÖLGEDEKİ DENKLEMLERİ NASIL DEĞİŞTİRDİ? UZMAN İSİMLERDE A HABER'DE YORUMLADI
Son dakika: Gara sonrası terör örgütleri panikte! Sincarda kamufle etmeye çalışıyorlar SON DAKİKA: GARA SONRASI TERÖR ÖRGÜTLERİ PANİKTE! SİNCAR'DA KAMUFLE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR
Son dakika: Gara sonrası terör örgütleri panikte! Sincarda kamufle etmeye çalışıyorlar SON DAKİKA: GARA SONRASI TERÖR ÖRGÜTLERİ PANİKTE! SİNCAR'DA KAMUFLE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR
Son dakika: PKKnın siyasi kolu HDP kapatılacak mı? Terörün siyasallaşması nasıl önlenecek? Gara neden dönüm noktası oldu? A Haberde değerlendirdiler SON DAKİKA: PKK'NIN SİYASİ KOLU HDP KAPATILACAK MI? TERÖRÜN SİYASALLAŞMASI NASIL ÖNLENECEK? GARA NEDEN DÖNÜM NOKTASI OLDU? A HABER'DE DEĞERLENDİRDİLER
Gara operasyonu neden dönüm noktası oldu? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haberde değerlendirdi: Kandil ve diğer operasyonların başlangıcı ve mesajıdır GARA OPERASYONU NEDEN DÖNÜM NOKTASI OLDU? PROF. DR. MESUT HAKKI CAŞIN A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ: KANDİL VE DİĞER OPERASYONLARIN BAŞLANGICI VE MESAJIDIR
300 PKKlının yönetildiği Gara darmadağın edildi! İşte operasyonun şifreleri... 300 PKK'LININ YÖNETİLDİĞİ GARA DARMADAĞIN EDİLDİ! İŞTE OPERASYONUN ŞİFRELERİ...
Terör örgütü yüzünden göç eden Gara şehidinin babası: Bunlara prim yok çocuklarınıza sahip çıkın TERÖR ÖRGÜTÜ YÜZÜNDEN GÖÇ EDEN GARA ŞEHİDİNİN BABASI: BUNLARA PRİM YOK ÇOCUKLARINIZA SAHİP ÇIKIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gara'dan sonraki hedef neresi?
Gara'dan sonraki hedef neresi?
Maltepe'de çöp dağları oluştu!
Maltepe'de çöp dağları oluştu!
CHP'li belediyelerde grev dalgası!
CHP'li belediyelerde grev dalgası!
Üst düzey DEAŞ'lıya operasyon
Üst düzey DEAŞ'lıya operasyon
Karadeniz’de 5 ilde alarm!
Karadeniz’de 5 ilde alarm!
Ege'de provokasyonlar yapan Yunanistan ne amaçlıyor?
Ege'de provokasyonlar yapan Yunanistan ne amaçlıyor?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk aşı oldu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk aşı oldu
İşte operasyondan ilk kareler
İşte operasyondan ilk kareler
İki ilde operasyon başladı! 781 personel görev alıyor
İki ilde operasyon başladı! 781 personel görev alıyor
Operasyon başladı! 51 tim peşlerinde
Operasyon başladı! 51 tim peşlerinde
CHP ve İP'in fezleke oyu ne olacak?
CHP ve İP'in fezleke oyu ne olacak?
4 ülkeye yeni büyükelçi atandı
4 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Daha Fazla Video Göster