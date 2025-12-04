CHP'de kim neyin hazırlığında? "Tasfiyeler olacak"

Son kurultayın ardından tartışmaların daha da alevlendiği CHP'de iç çatışmalar artık farklı bir boyuta taşınmış durumda. A Haber'de yayınlanan Arka Plan programına katılan Gazeteci Abdulkadir Selvi son kurultayda tepki çeken isimlerin korunması ile partideki bazı vekillerin tasfiye olacağı yönünde huzursuzluk yaşadığını belirterek "Bu huzursuzluk sadece huzursuzluk olarak kalmaz, yeni bir arayışa da neden olabilir." dedi.