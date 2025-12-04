04 Aralık 2025, Perşembe

CHP’de kim neyin hazırlığında? Tasfiyeler olacak

CHP'de kim neyin hazırlığında? "Tasfiyeler olacak"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2025 22:49
Son kurultayın ardından tartışmaların daha da alevlendiği CHP'de iç çatışmalar artık farklı bir boyuta taşınmış durumda. A Haber'de yayınlanan Arka Plan programına katılan Gazeteci Abdulkadir Selvi son kurultayda tepki çeken isimlerin korunması ile partideki bazı vekillerin tasfiye olacağı yönünde huzursuzluk yaşadığını belirterek "Bu huzursuzluk sadece huzursuzluk olarak kalmaz, yeni bir arayışa da neden olabilir." dedi.
