05 Aralık 2025, Cuma
Orkinos Bulut operasyonlarının perde arkası! 5 büyük suç örgütü çökertildi
Giriş: 05.12.2025 09:22
Europol işbirliğiyle Avrupa'dan Türkiye'ye uzanan uyuşturucu hattına yönelik düzenlenen Orkinos Bulut operasyonlarında, kriptolu haberleşme sistemlerinin çözülmesiyle 18 ton uyuşturucu ve 1 milyon 300 bin hap ele geçirildi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın aktardığı bilgilere göre; 1 holding, 113 şirket ve 1 lojistik firmasına kayyum atanan dev operasyonda, 15 milyar TL değerinde mal varlığına el konulurken yakalanan 142 kişiden 98'i tutuklandı.