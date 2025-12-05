05 Aralık 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Orkinos Bulut operasyonlarının perde arkası! 5 büyük suç örgütü çökertildi
Orkinos Bulut operasyonlarının perde arkası! 5 büyük suç örgütü çökertildi

Orkinos Bulut operasyonlarının perde arkası! 5 büyük suç örgütü çökertildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 05.12.2025 09:22
Europol işbirliğiyle Avrupa'dan Türkiye'ye uzanan uyuşturucu hattına yönelik düzenlenen Orkinos Bulut operasyonlarında, kriptolu haberleşme sistemlerinin çözülmesiyle 18 ton uyuşturucu ve 1 milyon 300 bin hap ele geçirildi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın aktardığı bilgilere göre; 1 holding, 113 şirket ve 1 lojistik firmasına kayyum atanan dev operasyonda, 15 milyar TL değerinde mal varlığına el konulurken yakalanan 142 kişiden 98'i tutuklandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Orkinos Bulut operasyonlarının perde arkası! 5 büyük suç örgütü çökertildi
ABONE OL
Orkinos Bulut operasyonlarının perde arkası!
Orkinos Bulut operasyonlarının perde arkası!
Yeni anayasada son viraj
Yeni anayasada son viraj
11. Yargı Paketi komisyonda kabul edildi!
11. Yargı Paketi komisyonda kabul edildi!
33 ilde DEAŞ baskını! 233 şüpheli yakalandı
33 ilde DEAŞ baskını! 233 şüpheli yakalandı
5 ilde Siber dolandırıcılık operasyonu!
5 ilde Siber dolandırıcılık operasyonu!
CHP’de kim neyin hazırlığında?
CHP'de kim neyin hazırlığında?
’Arınma’ tartışması büyüyor
'Arınma' tartışması büyüyor
Başkan Erdoğan başarılı sporcuları Külliye’de kabul etti
Başkan Erdoğan başarılı sporcuları Külliye’de kabul etti
Adliyedeki soygunun ilk görüntüleri A Haber’de!
Adliyedeki soygunun ilk görüntüleri A Haber'de!
Sadık Albayrak bir dava adamı, mütefekkir
"Sadık Albayrak bir dava adamı, mütefekkir"
Gemi saldırılarında Rusya Ukrayna misyon temsilcileri bakanlığa çağrıldı
Gemi saldırılarında Rusya Ukrayna misyon temsilcileri bakanlığa çağrıldı
Türkiye suç sayılarında Avrupa’nın gerisinde
Türkiye suç sayılarında Avrupa'nın gerisinde
Daha Fazla Video Göster