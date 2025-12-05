05 Aralık 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
AK Parti’den "Deden neredeydi?" sorusuna belgeli yanıt
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 05.12.2025 10:00
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Deden neredeydi?" sözlerine Milli Savunma Bakanlığı arşiv belgeleriyle yanıt verdi. Yusuf ibiş, Özgür Özel'e çağrıda bulundu altını dolduramadığı ve bilmediği konularda yorum yapmaması gerektiğini söyledi.