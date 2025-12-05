05 Aralık 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları AK Parti’den "Deden neredeydi?" sorusuna belgeli yanıt
AK Parti’den Deden neredeydi? sorusuna belgeli yanıt

AK Parti’den "Deden neredeydi?" sorusuna belgeli yanıt

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 05.12.2025 10:00
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Deden neredeydi?" sözlerine Milli Savunma Bakanlığı arşiv belgeleriyle yanıt verdi. Yusuf ibiş, Özgür Özel'e çağrıda bulundu altını dolduramadığı ve bilmediği konularda yorum yapmaması gerektiğini söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti’den Deden neredeydi? sorusuna belgeli yanıt
ABONE OL
Deden neredeydi? sorusuna belgeli yanıt
"Deden neredeydi?" sorusuna belgeli yanıt
Orkinos Bulut operasyonlarının perde arkası!
Orkinos Bulut operasyonlarının perde arkası!
Yeni anayasada son viraj
Yeni anayasada son viraj
Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
11. Yargı Paketi komisyonda kabul edildi!
11. Yargı Paketi komisyonda kabul edildi!
33 ilde DEAŞ baskını! 233 şüpheli yakalandı
33 ilde DEAŞ baskını! 233 şüpheli yakalandı
5 ilde Siber dolandırıcılık operasyonu!
5 ilde Siber dolandırıcılık operasyonu!
CHP’de kim neyin hazırlığında?
CHP'de kim neyin hazırlığında?
’Arınma’ tartışması büyüyor
'Arınma' tartışması büyüyor
Başkan Erdoğan başarılı sporcuları Külliye’de kabul etti
Başkan Erdoğan başarılı sporcuları Külliye’de kabul etti
Adliyedeki soygunun ilk görüntüleri A Haber’de!
Adliyedeki soygunun ilk görüntüleri A Haber'de!
Sadık Albayrak bir dava adamı, mütefekkir
"Sadık Albayrak bir dava adamı, mütefekkir"
Daha Fazla Video Göster