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Son dakika: Gara sonrası terör örgütleri panikte! Sincar'da kamufle etmeye çalışıyorlar

A Haber
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Giriş: 22.02.2021 08:30
Güncelleme:22.02.2021 09:02
Gara Harekatı terör örgütü PKK'nın hareket kabiliyetine büyük darbe vurdu. Gözler olası Kandil ve Sincar harekatlarına çevrildi. Ağır darbe alan terör örgütü PKK da Hizbullah tugayları ile güç birliği yaparak "Sincar gücü" adı altında yeni bir oluşum kurdu. Teröristler Türkiye'nin Sincar operasyonuna karşı Güney Sincar'da konuşlandırıldı. Yeni Birlik Gazetesi yazarı Güngör Yavuzaslan A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gara Harekatı terör örgütü PKK'nın hareket kabiliyetine büyük darbe vurdu. Gözler olası Kandil ve Sincar harekatlarına çevrildi. Ağır darbe alan terör örgütü PKK da Hizbullah tugayları ile güç birliği yaparak "Sincar gücü" adı altında yeni bir oluşum kurdu. Teröristler Türkiye'nin Sincar operasyonuna karşı Güney Sincar'da konuşlandırıldı. Yeni Birlik Gazetesi yazarı Güngör Yavuzaslan A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

KAMUFLE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Yavuzaslan, "Sincar'da 'sözde' bir yapılanma içerisinde terör örgütünü kamufle etmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Son dakika: PKKnın siyasi kolu HDP kapatılacak mı? Terörün siyasallaşması nasıl önlenecek? Gara neden dönüm noktası oldu? A Haberde değerlendirdiler SON DAKİKA: PKK'NIN SİYASİ KOLU HDP KAPATILACAK MI? TERÖRÜN SİYASALLAŞMASI NASIL ÖNLENECEK? GARA NEDEN DÖNÜM NOKTASI OLDU? A HABER'DE DEĞERLENDİRDİLER
Gara operasyonu neden dönüm noktası oldu? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haberde değerlendirdi: Kandil ve diğer operasyonların başlangıcı ve mesajıdır GARA OPERASYONU NEDEN DÖNÜM NOKTASI OLDU? PROF. DR. MESUT HAKKI CAŞIN A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ: KANDİL VE DİĞER OPERASYONLARIN BAŞLANGICI VE MESAJIDIR
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