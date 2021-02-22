Son dakika: Gara sonrası terör örgütleri panikte! Sincar'da kamufle etmeye çalışıyorlar

Gara Harekatı terör örgütü PKK'nın hareket kabiliyetine büyük darbe vurdu. Gözler olası Kandil ve Sincar harekatlarına çevrildi. Ağır darbe alan terör örgütü PKK da Hizbullah tugayları ile güç birliği yaparak "Sincar gücü" adı altında yeni bir oluşum kurdu. Teröristler Türkiye'nin Sincar operasyonuna karşı Güney Sincar'da konuşlandırıldı. Yeni Birlik Gazetesi yazarı Güngör Yavuzaslan A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gara Harekatı terör örgütü PKK'nın hareket kabiliyetine büyük darbe vurdu. Gözler olası Kandil ve Sincar harekatlarına çevrildi. Ağır darbe alan terör örgütü PKK da Hizbullah tugayları ile güç birliği yaparak "Sincar gücü" adı altında yeni bir oluşum kurdu. Teröristler Türkiye'nin Sincar operasyonuna karşı Güney Sincar'da konuşlandırıldı. Yeni Birlik Gazetesi yazarı Güngör Yavuzaslan A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

KAMUFLE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Yavuzaslan, "Sincar'da 'sözde' bir yapılanma içerisinde terör örgütünü kamufle etmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.