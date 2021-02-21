PKK'NIN SİYASİ KOLU HDP İLE İŞ BİRLİĞİ

Sayın Bakanımızın yaptığı açıklama gayet net yani Türkiye'nin bu sınır ötesi harekatta herhangi bir şekilde PKK'nın iddia ettiği gibi burada tarihi bombalamadığı gayet açık. Ancak maalesef burada HDP ve uzantılarının hem PKK ile organik ilişki içerisinde olduğunu Sayın Bakan delilleriyle ortaya koymuştur. Hem de buradaki propaganda asıl önemli olan terör örgütünün yapmış olduğu terör eylemlerinin propagandası hem ceza kanunumuz hem de terörle mücadele kanunu açısından bir şekilde yasak olduğu gibi aynı zamanda milletvekilliği gibi kutsal bir göreve bence yakışmayan bir hareket.