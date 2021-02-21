Gara operasyonu neden dönüm noktası oldu? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber'de değerlendirdi: Kandil ve diğer operasyonların başlangıcı ve mesajıdır
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı. Hem bu gelişmeyi hem de Gara operasyonunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun A Haber özel yayınında yaptığı açıklamalar ışığında Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın canlı yayında değerlendirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı. Hem bu gelişmeyi hem de Gara operasyonunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun A Haber özel yayınında yaptığı açıklamalar ışığında Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın canlı yayında değerlendirdi.
İşte o açıklamalardan satır başları;
PKK'NIN SİYASİ KOLU HDP İLE İŞ BİRLİĞİ
Sayın Bakanımızın yaptığı açıklama gayet net yani Türkiye'nin bu sınır ötesi harekatta herhangi bir şekilde PKK'nın iddia ettiği gibi burada tarihi bombalamadığı gayet açık. Ancak maalesef burada HDP ve uzantılarının hem PKK ile organik ilişki içerisinde olduğunu Sayın Bakan delilleriyle ortaya koymuştur. Hem de buradaki propaganda asıl önemli olan terör örgütünün yapmış olduğu terör eylemlerinin propagandası hem ceza kanunumuz hem de terörle mücadele kanunu açısından bir şekilde yasak olduğu gibi aynı zamanda milletvekilliği gibi kutsal bir göreve bence yakışmayan bir hareket.
Milletin temsil yetkisi terörü desteklemek ve teröre kucak açmak ve evlatlarımızı Kürt Türk herhangi bir şekilde ayrım yapmaksızın katleden ve insan haklarını ağır şekilde ihlal ederek vatandaşlarımıza işkence uygulayarak katliam yapan terör örgütünü haklı çıkarmak hem kamu vicdanına hem hukuk hem adalet hem de insanlığa aykırıdır. Sayın Bakanımızın konuşmaları bu bakımdan fevkalade önemliydi ve tarihi açıklamalardı.
GARA OPERASYONU NEDEN ÖNEMLİ?
Terörle mücadelede Türkiye'ye kabul ettirilmek istenen iki tane önemli eylem var bunlardan bir tanesi Kuzey Irak'ta Kandil ve bu bölgedeki diğer kampların kabul edilmesi ve terör örgütünün 38. Paralelin kuzeyine düşen bölgede de facto yani fiili bir terör örgütünün kurulmasında Türkiye müsaade etmemiştir.
BAŞLANGICI VE MESAJIDIR
Son yapılan Gara operasyonu baharla beraber Kandil ve diğer operasyonların başlangıcı ve mesajıdır. Gara'ya bakıldığında buradaki eğitim merkezleri lojistik merkezleri ve Sincar kapısından girişleri bir şekilde kilitlenmiştir. Son derece başarılıdır.
TÜRKİYE OLMADAN NATO OLMAZ
Müttefiklerimize buradan sesleniyorum Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Türrkiye Cumhuriyeti devleti bugün NATO'nun en önemli müttefiklerinden bir tanesidir. Kara, deniz ve hava kuvvetleriyle Baltık'dan Karadeniz'e Doğu Akdeniz'de Somali'de görev yapmakta ve halihazırda NATO'nun en önemli çevik kuvvetinin komutanı Türkiye'dir. Türkiye olmadan NATO olmaz. Türkiye olmadan NATO'nun Güney kanadı da olmaz. Her millet gibi Türk milletinin de NATO'dan ve ABD'den beklediği ahde vefadır. Türkiye bahşiş istemiyor. Türkiye saygı ve kendisine layık olduğu biçimde eşitler arasında birinci değil eşit olarak müttefikler arasında saygın bir şekilde görevini icra etmektedir ve Türk milleti de bu saygınlığı talep etmektedir.