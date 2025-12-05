İstanbul merkezli 5 ilde Siber dolandırıcılık operasyonu: 18 gözaltı

Sahte banka reklamlarıyla dolandırıcılık yapan 18 şüpheli, İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda yakalandı. Zanlıların, sosyal medya platformlarında sahte banka reklamları oluşturarak kredi kullanmak isteyen kişilerin kimlik ve iletişim bilgilerini içeren dataları topladıkları, bu bilgiler üzerinden, yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı açık hatları kullanarak vatandaşları tuzağa düşürüp vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

