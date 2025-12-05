05 Aralık 2025, Cuma

İstanbul merkezli 5 ilde Siber dolandırıcılık operasyonu: 18 gözaltı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 05.12.2025 08:26
Sahte banka reklamlarıyla dolandırıcılık yapan 18 şüpheli, İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda yakalandı. Zanlıların, sosyal medya platformlarında sahte banka reklamları oluşturarak kredi kullanmak isteyen kişilerin kimlik ve iletişim bilgilerini içeren dataları topladıkları, bu bilgiler üzerinden, yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı açık hatları kullanarak vatandaşları tuzağa düşürüp vurgun yaptıkları ortaya çıktı.
