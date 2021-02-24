Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Sınırlarımızı güvenli hale getirene dek durmayacağız” ifadelerini kullanarak “Harekatlarımız meşrudur, icazet almayız” dedi. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Terörle mücadele adımları ne olacak? Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Sınırlarımızı güvenli hale getirene dek durmayacağız" ifadelerini kullanarak "Harekatlarımız meşrudur, icazet almayız" dedi. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Terörle mücadele adımları ne olacak? Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Tokmakoğlu, "Kim ne tedbir alırsa alsın Türkiye sınırlarını korumaya devam edecek" şeklinde konuştu.