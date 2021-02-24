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Terörle mücadelede hangi adımlar atılacak? Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? A Haber'de değerlendirdi: Kim ne tedbir alırsa alsın Türkiye...

A Haber
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Giriş: 24.02.2021 14:05
Güncelleme:24.02.2021 14:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Sınırlarımızı güvenli hale getirene dek durmayacağız” ifadelerini kullanarak “Harekatlarımız meşrudur, icazet almayız” dedi. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Terörle mücadele adımları ne olacak? Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Sınırlarımızı güvenli hale getirene dek durmayacağız" ifadelerini kullanarak "Harekatlarımız meşrudur, icazet almayız" dedi. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Terörle mücadele adımları ne olacak? Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Tokmakoğlu, "Kim ne tedbir alırsa alsın Türkiye sınırlarını korumaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Türkiye sınırlarını korumaya devam edecek
Türkiye sınırlarını korumaya devam edecek
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