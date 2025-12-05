05 Aralık 2025, Cuma

Vergi düzenlemesi TBMM’den geçti! Emlak vergisinde üst sınır belirlendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2025 10:19
Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurul'unda kabul edildi. Düzenleme ile 2026 yılında uygulanacak emlak vergisine üst sınır getirildi. Buna göre gelecek yıl hesaplanacak bina ve arazi vergi değerleri 2025 yılı vergi değerlerinin iki katını aşamayacak.
