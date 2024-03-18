Fransa'dan Ukrayna açıklaması! Macron: Ukrayna'da kara operasyonu gerekebilir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir kez daha Ukrayna için konuştu, "Bir noktada, Rus güçlerine karşı koymak için ne olursa olsun sahada operasyonlar yapmak zorunda kalacağız" dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.

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